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Kamışlı'da ABD-Rusya gerginliği
Suriye'nin Kamışlı şehrinde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri askerleri arasında gergin anlar yaşandı. ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. Rus zırhlı aracı yoldan çıktı.
Suriye Kamışlı'da alan hakimiyeti sağlamaya çalışan Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri askerleri karşı karşıya geldi. Amerikan askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
ABD ve Rusya'ya ait zırhlı araçlar aynı yolda ilerliyordu. Rus zırhlısı hızını artırarak öne geçmeye çalıştı. Ancak Amerikan askeri buna izin vermedi. Direksiyonu, Rus askeri aracının önünü kırkı, yoldan çıkardı.
Daha öncede Kamışlı'da ABD askerleri, Esed rejimi güçleriyle karşı karşıya gelmişti.
Rejim güçleri kontrol noktasından geçmek isteyen ABD'ye ait askeri araçları durdurmuş ve iki grup arasında çatışma yaşanmıştı.
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