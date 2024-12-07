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Dünya
AA 07.12.2024 11:58

Güney Kore'de iktidar partisi, Devlet Başkanı'nın azli için yapılacak oylamayı boykot etti

Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması için meclise sunulan önergenin oylanmasını boykot ederek salondan çıktığı belirtildi.

Güney Kore'de iktidar partisi, Devlet Başkanı'nın azli için yapılacak oylamayı boykot etti
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, PPP milletvekilleri, Yoon'un görevden alınmasına ilişkin yapılacak oylamayı boykot etti.

Yoon'un eşi Kim Keon-hee'ye ilişkin "yolsuzluk ve seçimlere müdahale" iddialarının soruşturulması önergesi için oy kullanan milletvekillerinin, diğer oylamaya katılmadan salonu terk ettiği belirtildi.

Yoon'un görevden alınması önergesinin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

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