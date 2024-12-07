Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azli için Ulusal Meclis yakınlarında gösteri düzenlendi

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için meclise sunulan önergenin oylanmasına kısa bir süre kala halk, Ulusal Meclis yakınlarında toplandı.

Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (KCTU) da katıldığı protestoda göstericiler, Yoon'un görevden alınmasını talep etti.

KCTU tarafından yapılan açıklamada, sıkıyönetim ilanı için "özrün" yeterli olmayacağı belirtildi.

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün oylanacak.