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Dünya
AA 07.12.2024 10:58

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azli için Ulusal Meclis yakınlarında gösteri düzenlendi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için Ulusal Meclis yakınlarında protesto düzenlendi.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azli için Ulusal Meclis yakınlarında gösteri düzenlendi
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için meclise sunulan önergenin oylanmasına kısa bir süre kala halk, Ulusal Meclis yakınlarında toplandı.

Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (KCTU) da katıldığı protestoda göstericiler, Yoon'un görevden alınmasını talep etti.

KCTU tarafından yapılan açıklamada, sıkıyönetim ilanı için "özrün" yeterli olmayacağı belirtildi.

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün oylanacak.

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