Güney Kore'de meclis Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınmasını oylayacak

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclis'te önergenin görüşüleceği oturum, yerel saatle 17.00'de (TSİ 11.00) başlayacak.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloğu, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Karar için iktidar partisinin desteğini alıp alamayacağı belirsiz olan muhalefetin önergeyi meclisten geçirip geçiremeyeceği henüz netleşmiş değil.

Parlamentonun oyuyla kısa sürede kaldırılan sıkıyönetim ilanından bu yana ilk kez bugün kamunun karşısına çıkan Yoon, televizyonda yaptığı konuşmada, Güney Kore halkından özür dilerken, mecliste yapılacak azil oylaması öncesinde kendisiyle ilgili kararı iktidar partisine bıraktığını belirtmişti.

İktidar partisinin nasıl tavır alacağı belirsiz

Yoon'un üye olduğu, onu başkanlığa aday gösteren PPP'nin ise oylamada nasıl bir tavır alacağı belirsizliğini koruyor.

Partinin lideri Han Dong-hoon, Yoon'un özür konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı'nın artık görevini etkin şekilde yerine getirecek durumda olmadığı ve bir an evvel istifa etmesinin kaçınılmaz olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Han, dün de Yoon'un sıkıyönetim ilanı sırasında önde gelen siyasilerin tutuklanması talimatı verdiğinin anlaşıldığını belirterek, yeniden böyle "radikal" bir eyleme girişmesinin önlenmesi için yetkilerinin askıya alınması gerektiği ifade etmişti.

Siyasi gözlemciler, milletvekili olmadığı için azil oylamasına katılmayacak olan Han'ın muhalefetin önergesine destek işareti verdiği yorumunu yapıyor.

Öte yandan PPP'nin meclis grubu, önerge aleyhinde oy kullanarak azil sürecini engellemeye yönelik tavırlarını sürdürüyor.

Şu ana dek iktidar partisinden bir milletvekili, 6 dönemdir milletvekilliği yapan PPP üyesi Cho Kyoung-tae, muhalefetin önergesine destek vereceğini açıkladı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.