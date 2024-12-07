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Dünya
AA 07.12.2024 11:38

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'nde bulunan Ahmed Şevki Okulu'nun çevresine saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya kentine saldırıda ise bir Filistinli kız çocuğu öldü.

Gazze kenti ile Nusayrat, Bureyc ve Megazi Mülteci Kampı, Han Yunus kenti ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine topçu atışları gerçekleştirildi ve ateş açıldı.

Refah kentinin batısında savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Refah'ta çok sayıda eve havadan ve karadan saldırdı. Bombardımanda çok sayıda yaralanan oldu.

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