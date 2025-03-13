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Dünya
AA 13.03.2025 12:28

Güney Kore'de iki pilota tatbikat sahası dışına yanlışlıkla bomba atmaktan ihmal suçlaması

Güney Kore'de savaş uçaklarının tatbikat sahasının dışını kazara bombalamasında iki hava kuvvetleri pilotu ihmalkarlıkla suçlandı.

Güney Kore'de iki pilota tatbikat sahası dışına yanlışlıkla bomba atmaktan ihmal suçlaması

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Koreli askeri soruşturmacılar, kazayla ilgili soruşturmadaki güncel durumu açıkladı.

Açıklamada, "Suç Soruşturma Komutanlığı, pilotların hedef koordinatlarını yanlış girmesinin, kazanın doğrudan nedeni olduğunu doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Soruşturmanın sürdüğü kaydedilen açıklamada, pilotların bedensel zarara yol açan ihmalkarlık ve kilise dahil askeri tesislere zarar vermekle suçlandıkları belirtildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileri, iki pilotun uçuş görevlerinden alındığını ve uçuş görev sertifikalarının gözden geçirilmesinin planlandığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait iki "KF-16 tipi" savaş uçağı, 6 Mart'ta tatbikat sahası dışına çıkmıştı. Uçaklardan başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheon bölgesine kazara 8 bomba düşmesi sonucu 31 kişi yaralanmıştı.

Güney Kore, bu olayın ardından canlı ateş ve uçuş tatbikatlarını askıya alacaklarını duyurmuştu. Ülkede 7 Mart'ta da Hava Kuvvetlerine ait neredeyse tüm uçakların havalanmasına yasak getirilmişti.

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