Parçalı Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.03.2025 12:31

Rusya, Kursk bölgesindeki Suca’nın Ukrayna'dan geri alındığını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca’nın geri alındığını duyurdu.

Rusya, Kursk bölgesindeki Suca’nın Ukrayna'dan geri alındığını duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yenilgiye uğramaya devam etti.

Rus "Kuzey" grubu askeri birliklerinin, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'yı geri aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Melovoy ve Podol yerleşim birimlerinin de kurtarıldığı aktarıldı.

Dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyerek Kursk bölgesinde bir komuta merkezini ziyaret etmiş, bölgedeki durum ile ilgili olarak Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan brifing almıştı.

Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri birliklerinin en kısa sürede yenilmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırını yeniden eski haline getirmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Gazze halkı ramazanda da temiz içme suyuna erişemiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Rusya: ABD'den Ukrayna ile ilgili bilgi aldıktan sonra pozisyonumuzu belirleyeceğiz
13:25
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
13:18
Fransa Merkez Bankası ticari gerilimler nedeniyle büyüme tahminini düşürdü
12:50
Bu hafta 7 film vizyona girecek
12:47
Başıboş köpekler şimdi de bir kediyi öldürdü
12:44
Fransız basınından Türk savunmasına övgü
Gediz Ovası çiçeklerle renklendi
Gediz Ovası çiçeklerle renklendi
FOTO FOKUS
Başıboş köpekler şimdi de bir kediyi öldürdü
Başıboş köpekler şimdi de bir kediyi öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ