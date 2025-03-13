Gazze halkı ramazanda da temiz içme suyuna erişemiyor

İsrail'in elektrik tedarikini kesme kararının ardından Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentindeki merkezi deniz suyu arıtma tesisinin faaliyeti durma noktasına geldi. Bunun sonucunda bölgedeki mevcut su krizi giderek derinleşti.

Filistinli aileler, günlük yaşamın her alanında ve temel ihtiyaçları karşılamada hayati öneme sahip temiz suya erişemiyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Gazze'deki yetkilisi Rosalia Poulin, Kasım 2024'te yaklaşık 600 bin kişinin içme suyuna erişiminin sağlandığını ancak su kaynaklarının tekrar kesildiğini ve bölgedeki insani krizin daha da kötüleştiğini belirtmişti.

Gazze'deki su sıkıntısının kritik seviyelere ulaştığını vurgulayan Poulin, şu anda her 10 kişiden yalnızca birinin güvenli içme suyuna erişebildiğini ve nüfusun yüzde 90'ının hayatta kalmak için temiz su bulma mücadelesi verdiğini ifade etmişti.

Filistinliler su kıtlığı çekiyor

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş Filistinli ailelerin ramazan ayında dahi temiz suya erişimlerini engelledi.

Çamaşır, bulaşık ve diğer temizlik ihtiyaçları için tuzlu deniz suyu kullanan Filistinliler, yemek pişirmek ve içmek için tatlı su bulmakta ise büyük güçlükler yaşıyor.

Kadınlar leğenlere koydukları birkaç litre suda yığınla kirli çamaşır yıkamak zorunda kalıyor. Çamaşır yıkanan su kirlense de başka su olmadığı için onu değiştirmeleri mümkün olmuyor. Bulaşıklar da aynı şekilde kirli sular içinde yıkanıyor.

"Su hayat ama Gazze'de hayat yok"

Çadır kentte yaşayan ve su kıtlığı çeken 5 çocuk annesi Hitam Ebu Ayye, ramazan olmasına rağmen suya her gün ulaşamadıklarını ifade etti.

"Su, hayatımız. Onunla yiyor içiyor, çamaşır yıkıyor, namaz için abdest alıyoruz. Sınır kapıları kapandı. Tatlı su da gelmiyor. Oruçluyuz ve temiz suyumuzun olması lazım. İftar ediyoruz, sahur yapıyoruz, bulaşıklar birikiyor, çamaşırlar birikiyor. Su sıkıntımız çok büyük." dedi.

Kanser hastası Semer Zareb ise "3-4 günde bir bidon su geliyor. Çamaşır, bulaşık yıkamak ve banyo yapmak için günlerce su gelmesini bekliyoruz. İçme suyu satın almak istediğimizde de bulamıyoruz. Su doldurduğumuz bidonlarımız da çok kirli ve eski, sağlığa elverişli değil. Su hayat ama Gazze'de hayat yok." diye konuştu.

Gazze'de temiz içme suyu krizi

İsrail güçlerinin 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sırasında Gazze'nin doğu ve güney bölgelerine girmesiyle Deyr el-Belah'taki 19 su kuyusundan 8'inin faaliyeti tamamen durdu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Belediye Başkanı Nizar Ayyaş, kentteki su arıtma tesisinde elektriğin kesilmesinin, orta kesim ve güneydeki tatlı su oranını yüzde 70 oranında azalttığını ve su krizini "benzeri görülmemiş" bir şekilde derinleştirdiğini belirtmişti.

Ayyaş, 100 bin kişiye içme suyu sağlayan belediyenin vatandaşların suya erişmesi için jeneratörleri çalıştıracağını kaydetmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda sağlık kurumları ile kanalizasyon hatları ağır hasar aldı, 330 bin metre su şebekesi ile 655 bin metre kanalizasyon hattı saldırılarda kullanılamaz hale geldi.

Gazze'deki su kaynaklarının yüzde 35'i işlevsiz hale geldi, 717 kuyu kullanılamaz durumda.