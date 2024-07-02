Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.07.2024 13:46

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azli için 810 binden fazla imza toplandı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yolsuzluk ve savaş riskini artırmak gibi suçlamalarla görevden alınması için ülkede başlatılan imza kampanyasına 810 binden fazla kişi katıldı.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azli için 810 binden fazla imza toplandı
[Fotograf: Reuters]

ABC News sitesinin haberine göre, Başkan Yoon, Ulusal Meclisin halka açık dilekçe sayfasında yüz binlerce kişinin azil çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Ulusal Meclisin internet sitesinde 20 Haziran'da paylaşılan dilekçeyi şimdiye kadar 810 binden fazla kişi imzaladı.

Ulusal Meclis, on binlerce kişinin imza için siteye giriş yapmaya çalıştığını, yoğunluk nedeniyle aksamalar yaşandığı ancak en kısa sürede sorunun giderileceğini açıkladı.

Dilekçe, Yoon'un göreve uygun olmadığı gerekçesiyle azledilmesi için parlamentonun yasa tasarısı sunması talebini içeriyor.

Dilekçede Yoon yolsuzluk yapmakla, Kuzey Kore ile savaş riskini körüklemekle ve Japonya'nın enkaz halindeki Fukuşima nükleer santralinden arıtılmış radyoaktif su salmasını engellemeyerek Güney Korelileri sağlık risklerine maruz bırakmakla suçlanıyor.

Yasa gereği parlamentonun 50 binden fazla kişi tarafından imzalanan dilekçeleri bir komisyona havale etmesi ve komisyonun da bu dilekçeleri oylamaya sunup sunmayacağına karar vermesi gerekiyor.

ETİKETLER
Güney Kore Kuzey Kore
Sıradaki Haber
İsrail'in 270 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:23
Samsun'da orman yangını
14:23
Take Off İstanbul aralık ayında kapılarını açıyor
14:18
Tekirdağ'da "mor" renkli şenlik düzenlenecek
14:02
YÖKAK, yurt dışı kurumsal akreditasyon çalışmalarına başlıyor
14:08
BIST 100 yılın ilk yarısını, dünya endeksleri arasında zirvede tamamladı
13:45
İsrail'in 270 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e çıktı
Restorasyonu tamamlanan tarihi Harran Ulu Cami ziyarete açıldı
Restorasyonu tamamlanan tarihi Harran Ulu Cami ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Kur'an kurslarına giden çocuklar camileri şenlendirdi
Kur'an kurslarına giden çocuklar camileri şenlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ