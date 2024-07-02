Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.07.2024 13:43

İsrail'in 270 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 37 bin 925'e yükseldi.

İsrail'in 270 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 270 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 25 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 81 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 925'e, yaralananların sayısının da 87 bin 141'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 16 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:23
Samsun'da orman yangını
14:23
Take Off İstanbul aralık ayında kapılarını açıyor
14:18
Tekirdağ'da "mor" renkli şenlik düzenlenecek
14:02
YÖKAK, yurt dışı kurumsal akreditasyon çalışmalarına başlıyor
14:08
BIST 100 yılın ilk yarısını, dünya endeksleri arasında zirvede tamamladı
13:48
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azli için 810 binden fazla imza toplandı
Restorasyonu tamamlanan tarihi Harran Ulu Cami ziyarete açıldı
Restorasyonu tamamlanan tarihi Harran Ulu Cami ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Kur'an kurslarına giden çocuklar camileri şenlendirdi
Kur'an kurslarına giden çocuklar camileri şenlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ