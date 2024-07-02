Şifa Hastanesi Müdürü: İsrail hapishanelerinde Filistinliler işkence ve ihmalden ölüyor

İsrail ordusunun dün sabah saatlerinde serbest bıraktığı 54 Filistinli arasında bulunan Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye, açıklamalarda bulundu.

Ebu Silmiyye, "Gazzeli tutukluları çok trajik bir durumda ve zor şartlarda arkamızda bıraktık. Esirlerin çoğu, sorgulama esnasında vefat etti. Aralarında şehit olan sağlık çalışanları, tedavileri yapılmadığı için şehit olan yaşlılar var." dedi.

Alıkonulan Filistinlilerde, yiyecek verilmemesi nedeniyle ciddi kilo kaybı

İsrail güçlerince alıkonulan Filistinlilerin yeterli gıdadan mahrum bırakıldığını, fiziksel ve psikolojik aşağılanmaya maruz kaldıklarını vurgulayan Ebu Silmiyye, söz konusu Filistinlilerin her birinin yiyecek verilmemesi nedeniyle ortalama 25 kilo kaybettiğini belirtti.

İsrailli doktorlar, hastaları tedavi etmeyerek cezalandırmaya katkıda bulunuyor

İsrail hapishanelerindeki hemşire ve doktorların, hastaları tedavi etmeyerek cezalandırmaya katkıda bulunduğunu söyleyen Ebu Silmiyye, İsrail'i, esirlerin korunmasını öngören tüm uluslararası sözleşme, kanun ve teamülleri ihlal etmekle suçladı.

Ebu Silmiyye, esirlerin haklarıyla ilgilenen uluslararası kuruluşlara "Filistinli esirleri ziyaret etmeleri ve hapishanelerdeki zorlu şartlar hakkında bilgi edinmeleri" çağrısında bulundu.

Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye ayrıca Filistinli direniş guruplarından esirlerin serbest bırakılmaları için çalışmalarını istedi.

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkoyduğu Filistinlilerden 36'sının işkence altında öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'deki gözaltı merkezinde Filistinlilere insanlık dışı muamele

7 Ekim sonrası Filistinlilere yönelik gözaltı ve alıkoymalardaki ciddi artış göze çarparken, hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı muamele de dikkati çekiyor.

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını gösteren bulguları yayımlamıştı.

NYT'nin özel haberinde, Sde Teima'da alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Üsse getirilen Filistinlilerinin gözaltı merkezinde 3 aya kadar tutulduğu ve buradaki sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muamelelere ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 69'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 900 Filistinli öldü, 86 bin 60 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.