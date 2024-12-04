Güney Kore'de Bakanlar Kurulu, sıkıyönetimi sonlandırma kararını onayladı

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlar Kurulu, yaklaşık 6 saattir yürürlükte olan sıkıyönetim uygulamasını resmen sona erdirecek önerge için oy kullandı. Yerel saatle sabah 04.30'da sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin önerge onaylandı ve uygulama resmen yürürlükten kaldırıldı.

Muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını ileri sürerek ülkede sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Sıkıyönetim ilanından saatler sonra 300 sandalyeli Güney Kore parlamentosunda 190 milletvekili, sıkıyönetimin kaldırılmasını oy birliğiyle kabul etmişti.

Ulusal Meclis'teki oylamanın ardından sıkıyönetimi sonlandırma kararı aldığını açıklayan Yoon, sıkıyönetimi uygulamak üzere görevlendirilmiş askeri birliklerin meclis yerleşkesinden çekildiğini söylemişti.

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, Yoon'un sıkıyönetimin ilanının arkasında da hakkındaki yolsuzluk iddialarının bulunduğunu belirtiyor.