Katil İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesinin avlusunu hedef aldı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesini, "Quadcopter" tipi dronlarla bombaladı.

Saldırıda hastane personelinden 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu, yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Hastane bir günde 5 kez hedef alındı

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gün içerisinde hastaneyi 5 kez bombaladığını belirtti.

Ebu Safiyye, İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) içleri şarapnel dolu bombalar attığını; hareket eden herkesin hedef alındığını ifade etti.

Durumun çok tehlikeli bir hal aldığına dikkati çeken Ebu Safiyye, İsrail'in saldırılarında yine sağlık ekiplerine yoğunlaştığını aktardı.

Ebu Safiyye, kısa bir süre önce 3 sağlık personelinin yaralandığını, birinin durumun ağır olduğunu; zor bir ameliyata gireceğini kaydetti.

Filistinli yetkili, "Devam eden şiddet ve fecaat karşısında yorulduk. Neden her gün bu kadar vahşete maruz kalıyoruz? Hastane sistematik olarak hedef alınıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar kapsamında hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra kuşatma ve sınır kapılarının kapatılması nedeniyle gerekli sağlık malzemelerinin olmaması, hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının felaket seviyeye ulaştığı belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 502 Filistinli öldü, 105 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.