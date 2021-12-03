Sahil Güvenlik yetkilileri, Çinli denizcilere ait teknenin bir kayaya çarparak battığını belirtti.

Çinli yetkililerin, tekneden aldıkları imdat çağrısı sonrası kendilerini haberdar ettiğini aktaran Güney Koreli yetkililer, alınan ihbarın ardından olay yerine kurtarma ekibi yolladıklarını ifade etti.

Güney Kore Sahil Güvenlik ekipleri, 22 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini ve emniyetli bir yere nakledildiğini söyledi.