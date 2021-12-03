Malezya Sağlık Bakanı Khairy Jamaluddin, ülkedeki ilk Omicron varyantına, Güney Afrika'daki ailesini ziyaret sonrası ülkeye gelen 19 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadın öğrencide rastlandığını belirtti.

Enfekte olan öğrencinin, temaslı olduğu 4 kişi ile Perak eyaletinde karantina altına alındığını aktaran Bakan Jamaluddin, söz konusu öğrencinin, Güney Afrika'nın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ilk Omicron vakasını bildirdiği tarihten önce ülkeye giriş yaptığını ifade etti.

Öte yandan Sri Lanka Sağlık Bakanlığı da ülkede, yakın zamanda Güney Afrika'ya seyahat etmiş bir kişide Omicron varyantı görüldüğünü açıkladı.

Malezya ve Sri Lanka, diğer birçok ülke gibi Güney Afrika'da COVID-19'un Omicron varyantının ortaya çıkışı ile bu ülke ve beraberindeki 7 Afrika ülkesine seyahat kısıtlamaları uygulamaya başlamıştı.

Güney Afrika 25 Kasım'da COVID-19'un yeni bir varyantının tespit edildiğini bildirmişti.

Malezya'da bugüne kadar 2 milyon 644 bin 27 kişide virüse rastlanırken 30 bin 521 kişi COVID-19 nedeniyle öldü.

Sri Lanka'da ise COVID-19 vaka sayısı 565 bin 471'e çıkarken virüse yakalanan 14 bin 399 kişi hayatını kaybetti.