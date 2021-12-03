Türkiye ile Kırgızistan arasında imzalanan anlaşmayla kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, başarıyla dolu 25 yılı geride bıraktı.

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceyhan, üniversitenin temel gayesinin, Türk dünyasının birlikteliğinde ve gelişmesinde etkin güç olarak yer almak olduğunu belirtti.

Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:



"12 Kasım 2021 tarihinden gerçekleşen Türk Devletler Teşkilatı'nın projeleri ve göstermiş olduğu yollar doğrultusunda kendini yeniden planlayan ve konumlayan üniversitemiz geleceğe daha güvenle bakmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin de işaret ettiği hedefler doğrultusunda üniversitemizi geliştirmek en önemli icraatlarımız olacaktır."

5 bin 613 öğrenci eğitim görüyor

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi'nde, Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesi dillerinde eğitim veriliyor.

Öğrencilere İngilizce, Rusça, Çince gibi yabancı dilleri öğrenme imkanı da sunuluyor.

Üniversitede halihazırda lisans eğitimine devam eden 5 bin 613 öğrenci bulunuyor.

Üniversitede çoğu Türk dünyasından olmak üzere 12 ülkeden öğrencinin bulunması, öğrencilere çok kültürlü bir ortamda eğitim alma imkanı tanıyor.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde 11 fakülte, 2 yüksekokul, 4 enstitü, 7 uygulama ve araştırma merkezi bulunuyor.

Ücretsiz eğitim veren üniversitenin diploması, Türkiye ve Kırgızistan'ın yanı sıra, iki ülke üniversitelerinin diplomalarının tanındığı ülkelerde de geçerli.