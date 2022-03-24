Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore, Kuzey Kore'nin denize füze fırlattığını duyurdu
[Fotoğraf:Reuters]
Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, fırlatılan füzenin balistik olup olmadığının ve ne kadar uzaklığa fırlatıldığının henüz bilinmediği belirtildi.
Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’nin balistik füze ateşlemiş olabileceğini açıkladı.
Güney Koreli askeri yetkililer, 16 Mart’ta da "başarısız" balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore’nin adımlarını yakından takip ettiklerini belirtmişti.
Yetkililer, Kuzey’in 20 Mart’ta da çoklu roketatarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını bildirmişti.
Etiketler: Güney Kore Japonya Kuzey Kore
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