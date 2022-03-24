Polis memuru Ahmed, Eş-Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında Amine Muhammed Abdi isimli bir kadın milletvekilinin de olduğu bilgisini paylaşan Ahmed, patlamada yaralananların da olduğunu söyledi.

Bombalı saldırıların bölgedeki meclis seçimleri öncesi yaşandığı ve kadın milletvekili Muhammed'in de seçim çalışması yürüttüğü vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermaju ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble, saldırıları kınadı.