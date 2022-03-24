Rusya-Ukrayna savaşı küresel piyasalarda varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz” dedi.

Putin'in açıklamaları sonrası Avrupa'da Nisan vadeli doğal gaz kontratları yüzde 20'den fazla artışla 118 euro seviyesine yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı da dün yüzde 5,7 değer kazanarak 117,8 dolara çıktı.

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın bugün 33 şirketin hissenin işleme açılacağını bildirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerinde 50 baz puanlık faiz artışını desteklemeye devam ediyor.

ABD Borsası

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,23, Nasdaq endeksi yüzde 1,32 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde ise yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Avrupa Borsası

Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşı bölge ekonomisi üzerinde etkili olmayı sürdürürken, dün Putin'in açıklamaları sonrası pay piyasalarında satış baskısı güçlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Komite üyesi Ignazio Visco dünkü açıklamalarında enflasyonun bu derece güçlenmesinin kendileri için sürpriz olduğunu kaydederken, stagflasyonun ise yeterli politika reaksiyonu olmaması durumunda ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde sınırlı da olsa alıcılı seyrediyor.

Asya Borsası

Asya borsalarında artan emtia fiyatlarıyla birlikte dün açıklanan bilançolarda başta önemli bilişim şirketi Tencent'in bugüne kadar en zayıf büyümesini kaydetmesinin ardından risk iştahı düşük seyrediyor. Tencent hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 4 değer kaybıyla işlem görüyor.

Japon yeninin dolar karşısında değer kaybını sürdürmesi ise ihracatçı şirket hisselerini destekleyerek, Japonya pay piyasalarındaki satış baskısını törpülüyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,2'ye, hizmet sektörü PMI da 48,7'ye yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,40 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

İstanbul Borsası

Yurt içinde, dün beş işlem günü süren yükseliş serisine son veren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 azalışla 2.183,10 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 değer kazanarak 14,8371'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,8220'den alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Başkanı Biden'ın Avrupa'da katılacağı toplantılardan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.