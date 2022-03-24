Roskomnadzor, Google News'i Moskova'nın Ukrayna'daki saldırısı hakkında 'sahte haberler' yaymakla suçladı.

Roskomnadzor'un açıklamasına göre, Başsavcılık'ın kararının ardından Google Haberler'e erişim kısıtlandı.

Düzenleyici, “Amerikan çevrimiçi haber kaynağının, Ukrayna topraklarındaki özel bir askeri operasyonun seyri hakkında güvenilmez, sosyal açıdan önemli bilgiler içeren çok sayıda yayın ve materyale erişim sağladığını ” iddia etti.

Roskomnadzor yaptığı açıklamada, Rus ordusunun eylemleri hakkında “bilerek yanlış bilgilerin kamuya yayılmasının" ceza gerektiren bir suç olduğunu kaydetti.