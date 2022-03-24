Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 09:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alpler'e serbest düşüş: 6 bin 500 metreden kayak takımıyla atladı
Fransız atlet Fred Fugen, Fransız Alpleri'nde serbest düşüş performansı sergiledi. Fugen, kendini 6 bin 500 metre yüksekten aşağı bıraktı, havada taklalar atarak performansına heyecan kattı.
Fred Fugen Fransız Alpleri'ndeki Aravis Dağları'nda sıra dışı bir deneyime imza attı.
Kayak takımlarıyla birlikte sıcak hava balonuna binen Fugen, yerden 6 bin 500 metre yükseğe çıktı ve kendini boşluğa bıraktı.
Fransız atlet havada üst üste taklalar attı, 4 bin metre yükseklikte paraşütünü açtı.
Fugen, performansına kayak yaparak devam etti.
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