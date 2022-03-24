Fred Fugen Fransız Alpleri'ndeki Aravis Dağları'nda sıra dışı bir deneyime imza attı.

Kayak takımlarıyla birlikte sıcak hava balonuna binen Fugen, yerden 6 bin 500 metre yükseğe çıktı ve kendini boşluğa bıraktı.

Fransız atlet havada üst üste taklalar attı, 4 bin metre yükseklikte paraşütünü açtı.

Fugen, performansına kayak yaparak devam etti.