Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’dan komünizm uyarısı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Kore Ulusal Diplomasi Akademisi’nin 60. yılında konuşan Yoon, ülkedeki liberal demokrasinin "komünizm" tehlikesi altında olduğu uyarısında bulundu.

Yoon, "Liberal demokrasi ve piyasa ekonomisi, Güney Kore Cumhuriyeti’nin barış ve refahını destekleyen güçlerdir" ifadesini kullandı.

Ülke özgürlüğünün tehdit altında olduğunu belirten Yoon, "Hala komünist totaliter güçler ve onların fırsatçı takipçileri ile devlet karşıtı güçler, Japon karşıtı hassasiyetleri kışkırtıyor" dedi.

Çin, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Camp David'de yaptığı üçlü zirveye işaret eden Yoon, "(Komünist totaliter güçler) Camp David'de Güney Kore, ABD ve Japonya işbirliği mekanizmalarının Güney Kore Cumhuriyetini ve halkını tehlikeye atacağı gibi yanlış yönlendirmelerde bulunuyor" diye konuştu.

Camp David Zirvesi

ABD, Güney Kore ve Japonya devlet başkanları, ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirve sonrasında, Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü verilmişti.