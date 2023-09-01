Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.09.2023 11:08

Rusya: Kiev'in Moskova ve Belgorod bölgesine İHA'larla saldırı girişimleri engellendi

Ukrayna'nın Moskova ve Belgorod bölgesine uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimlerinin engellendiği duyuruldu.

Rusya: Kiev'in Moskova ve Belgorod bölgesine İHA'larla saldırı girişimleri engellendi
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın sabah saatlerinde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Sabah saat 07.30 sularında Kiev’in Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile saldırı girişiminin engellendiği kaydedilen açıklamada, "İHA, hava savunma sistemlerince Belgorod bölgesinde imha edildi" ifadesi kullanıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava savunma sistemleriyle bir İHA’nın Moskova’ya doğru uçma girişiminin Lyubertsı kenti yakınlarında engellendiğini duyurdu.

Sobyanin, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yıkım meydana gelmediğini, olay yerinde acil servislerin çalıştığını ifade etti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde sivil uçuşların güvenliğini sağlamak amacıyla Moskova'daki Vnukovo, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarından uçuşların geçici olarak kısıtlandığı bildirildi.

Açıklamada, bu havalimanlarındaki kısıtlamaların yerel saatle 08.30 itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu.

Ukrayna: Rusya, 2 Kalibr seyir füzesiyle saldırı düzenledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, cephe hattında 25’ten fazla çatışma çıktığı ifade edilerek, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Rus askerlerinin yoğunlaştığı bölgeleri 14 kez, füze savunma sistemlerini de 4 defa bombaladığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin Rusya’ya ait bir topçu sistemini ve 2 radyo elektronik harp istasyonunu vurduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da gece saatlerinde Rusya’nın 2 Kalibr seyir füzesiyle Ukrayna topraklarına saldırı düzenlediği kaydedilerek, bir füzenin imha edildiği, diğerinin ise Vinnitsa bölgesindeki özel işletmeye isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, füze saldırısı sonucu binaların ve özel araçların hasar gördüğü, yaralılara tıbbi yardımın sağlandığı bildirildi.

ETİKETLER
Rusya Kiev Moskova
Sıradaki Haber
Polonya Başbakanı, Almanya ile normalleşme için "savaş tazminatı"nı anımsattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Dijital uygulamalar okulda başlayan zorbalığı eve taşıyor
11:56
Yanlış ışığı takip edip, kara yoluna çıkan yavru deniz kaplumbağaları ezildi
11:50
Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
11:43
Trump'ın Georgia'da seçimlere müdahaleyle suçlandığı dava canlı yayımlanacak
11:48
Akdenizli balıkçılar 15 gün sonra "vira bismillah" diyecek
11:46
Trabzon'da balıkçılar sezonun ilk avından istavritle döndü
Özbekistan bağımsızlığının 32'nci yılını kutluyor
Özbekistan bağımsızlığının 32'nci yılını kutluyor
FOTO FOKUS
Darbenin son adresi Gabon
Darbenin son adresi Gabon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ