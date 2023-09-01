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Dünya
AA 01.09.2023 10:56

Polonya Başbakanı, Almanya ile normalleşme için "savaş tazminatı"nı anımsattı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Almanya ile ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ortakları olduğunu belirterek "Gelecekte normal bir şekilde çalışabilmemiz için İkinci Dünya Savaşı'nın kara sayfalarını kapatmalıyız. Kendimize şu soruyu sormalıyız; tazminat olmadan ortaklar arasında bir uzlaşma olabilir mi?" dedi.

Polonya Başbakanı, Almanya ile normalleşme için "savaş tazminatı"nı anımsattı
[Fotograf: AP]

Morawiecki, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi Almanyası tarafından ilk bombalanan Polonya'nın Wielun kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Savaşın başlamasının 84'üncü yıl dönümü olduğunu anımsatan Morawiecki, Nazi Almanyası uçaklarının 1 Eylül'de saat 04.40'ta masum ve savunmasız bir kasabayı bombaladığını söyledi.

Morawiecki, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadıkları nedeniyle hakikat ve telafi talep ettiğinin altını çizerek kayıplar nedeniyle Almanya'dan istedikleri tazminatı hatırlattı.

Almanya ile Polonya'nın AB ortakları olduğuna işaret eden Morawiecki, "Gelecekte normal şekilde çalışabilmemiz için İkinci Dünya Savaşı'nın kara sayfalarını kapatmalıyız. Kendimize şu soruyu sormalıyız; tazminat olmadan ortaklar arasında bir uzlaşma olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Tazminat talebi

Polonya hükümeti, 1 Eylül 2022'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı bir rapor hazırlayarak Almanya'dan 1,3 trilyon euro tazminat talep etti.

Morawiecki, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Almanya ile ilişkilerinin uzun yıllar süreceğini ancak ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar nedeniyle istediği tazminattan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Almanya hükümeti, son gelişmeyle ilgili henüz kamuoyuna açıklama yapmadı. Ancak Eylül 2022'de Şansölye Olaf Scholz, Polonya'ya tazminat ödenmesi fikrini reddetmiş ve konunun zaten yasal olarak çözüldüğünü belirtmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ertesi ay başkent Varşova'ya yaptığı ziyarette "Almanya'nın tarihi sorumluluğunu kabul ettiğini ancak tazminat konusunun Alman hükümeti açısından kapanmış olduğunu" söyleyerek bu mesajı tekrarlamıştı.

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