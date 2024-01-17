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Dünya
AA 17.01.2024 11:54

Güney Kore, 11 gemiyi Kuzey'e "yasa dışı kaynak sağladığı" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore gemileriyle "rafine petrol ve kömür kaçakçılığı" yaparak bu ülkeye kaynak sağladıkları gerekçesiyle 11 gemi, 2 kişi ve 3 firmaya yaptırım uygulandığını açıkladı.

Güney Kore, 11 gemiyi Kuzey'e "yasa dışı kaynak sağladığı" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı
[Fotograf: AA]

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlığın açıklamasında yaptırımların, Kuzey Kore'ye "nükleer ve füze programlarında kullanılan yasa dışı kaynak ve finansman sağlanmasından caydırma" amacıyla uygulandığı bildirildi.

Kuzey Kore gemilerine "rafine petrol ve kömür aktararak kaçakçılık yaptıkları" gerekçesiyle 11 geminin yaptırım kapsamına alındığı bildirilen açıklamada, bu kapsamda 3 firmanın yanı sıra Kuzey Koreli 2 kişinin de yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Güney Kore'nin 2016'dan bu yana ilk kez gemilere "bağımsız yaptırım" uyguladığı ifade edildi.

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