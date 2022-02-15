Tatbikat, Rum kesimi ile Fransa arasındaki savunma iş birliği programının uygulanması çerçevesinde gerçekleştirildi.

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz bölgesinde bulunması vesilesiyle yapılan tatbikatın esas amacının Rum savunma sistemini kontrol etmek ve RMMO personelini gerçekçi koşullarda eğitmek olduğu ifade edildi.

Tatbikatın, savunma ve güvenlik alanındaki ikili iş birliğinin daha da güçlendirmek için yapıldığı da belirtildi.