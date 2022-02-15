Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa'dan hava savunma tatbikatı
[Fotoğraf:AA]
Rum basınında yer alan habere göre, tatbikat, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve Fransız Silahlı Kuvvetleri arasında, "TALOS 2022" adıyla icra edildi.
Tatbikat, Rum kesimi ile Fransa arasındaki savunma iş birliği programının uygulanması çerçevesinde gerçekleştirildi.
Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz bölgesinde bulunması vesilesiyle yapılan tatbikatın esas amacının Rum savunma sistemini kontrol etmek ve RMMO personelini gerçekçi koşullarda eğitmek olduğu ifade edildi.
Tatbikatın, savunma ve güvenlik alanındaki ikili iş birliğinin daha da güçlendirmek için yapıldığı da belirtildi.
Etiketler: Fransa
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