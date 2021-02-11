Güney Afrika Cumhuriyeti aldığı 1.5 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısını sağlık çalışanlarına uygulamayı planlanıyordu.

Ancak aşının ülkedeki yeni koronavirüs varyantına karşı gençler üzerinde "minimum" etki gösterdiğini ortaya koyan küçük çaplı bir araştırmanın ardından planlar değişti. Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, düzenlediği basın toplantısında, "Bu aşıları kendilerine satmamızı isteyen ülkeler var. Astra Zeneca yetkililerinin tavsiyesine göre son kullanma tarihinden önce takas edilecek” dedi.

Güney Afrika’nın kararında etkili olan araştırma

Güney Afrika, Afrika'da Covid-19 salgınının en yoğun yaşandığı ülke durumunda. Ülkede Wtiwatersrand Üniverstitesi ile İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nin ortak araştırmasında, yaş ortalamasının 31 olduğu 2 bin sağlıklı genç üzerinde deneme yapıldı.

Araştırmanın sonuçları olsa da, Oxford-AstraZeneca aşısının, Güney Afrika'daki varyant üzerinde, söz konusu düşük risk grubunda "minimum koruma" sağladığını gösterdi.

Aşılanan kişilerin bile virüsü bulaştırma riski var

Araştırma sonucu henüz yayımlanmadı ve hakem heyetinin değerlendirmesine tabi tutulmadı.

Araştırma sonucuna göre aşılanan kişilerin bile virüsü bulaştırabileceği ortaya çıkıyor.

Araştırmada yüksek risk sahibi denekler olmadığı için, aşının ağır vakalar bakımından değerlendirmesi yapılmıyor.

Ağır vakalarda etkili mi?

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, ülkede yapılan diğer denemelerde elde edilen sonuçlarda, aşının ağır vakaları engellediğine dair umut verici bulgular elde edildiğini vurguluyor.

Güney Afrika şimdi aşının daha yaşlı nüfusta ağır hastalığa engel olma oranına bakacak. Bunun için 50 yaş üstü 100 bin kadar sağlık çalışanına AstraZeneca aşısının uygulanmasını planlıyor.

AstraZeneca yerine Janssen aşısı

Ülkede AstraZeneca yerine Johnson & Johnson şirketinin ürettiği tek dozluk Janssen aşısının kullanılması planlanıyor.

Janssen aşısını alma konusunda görüşmeler sürüyor. Aşıya henüz bu ülkede kullanım onayı verilmedi.

Sipariş edilen 9 milyon dozun ilk teslimatı gelecek hafta yapılacak.

Pfizer/BioNTech aşısından da belli miktarda satın alan Güney Afrika'nın, SputnikV, Sinovac ve Moderna ile görüşmeleri de sürüyor.