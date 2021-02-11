İddia makamı olarak kürsüye çıkan Demokrat vekiller, kendilerine tanınan 16 saatlik dilimin ilk 8 saatini kullandı.

Demokrat vekiller sunumları sırasında video ve görseller kullandı, Trump'ın 6 Ocak ve öncesinde yaptığı konuşmalardan örnekler izletti.

Eski başkanın sosyal medyadaki mesajlarının kışkırtıcı nitelikte olduğu savunuldu.

Senato'ya hitap eden vekiller, özellikle Trump'ın "Savaşacağız, şimdi hep birlikte Kongre binasına gideceğiz" ve "Asla vazgeçmeyeceğiz" cümlelerinin, olayların bu noktaya gelmesine neden olduğunu öne sürdü.

Sunumlarda, Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yanındakilerin tahliye anı da ilk kez paylaşıldı.

Aleyhte 67 koltuk, Trump'ın siyasi kariyerini bitirecek

İddia makamı olarak Demokratların sunumu sürecek. Hafta sonunda ise savunma makamı söz alacak. Gelecek hafta başında da Senato'da oylama yapılması bekleniyor.

100 sandalyeli Senato'da, 67 senatör Trump'ın aleyhine oy kullandığı takdirde Trump'ın siyasi kariyeri sona erecek.