Afganistan Kültür Bakanlığı paha biçilemeyen ve 21 bin 145 saf altın parçadan oluşan antik Baktriya hazinesinin Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergileneceğini açıkladı.

Afganistan'a getirisi 4,5 milyon doların üzerinde

Hazinenin geçmişinden dolayı milyarlarca dolar değerinde olduğunu vurgulayan Bakanlık, yakında yurt dışına sergilenmek üzere gönderileceğini söyledi.

Baktriya altın koleksiyonu, son 13 yılda 13 ülkede 29 müzede sergilendi ve Afganistan'a 4,5 milyon doların üzerinde gelir sağladı.

40 yıl önce keşfedildi

Afganistan’ın dünyanın en büyük altın hazineleri arasında yer alan Baktriya hazinesi, 40 yıl önce Kuzey Cevizcan eyaletindeki Sheberghan ilçesinin Tela Tapa bölgesinde keşfedilmişti.

Arkeologlar, hazineyle birlikte 7 cansız beden bulmuştu.

Grek-Baktriya Krallığı

Grek-Baktriya Krallığı, Orta Asya'daki Baktriya ve Soğdiana'yı MÖ 250'den 125 yılına kadar kontrol etmiş, Hint-Yunan Krallığı ile birlikte Helenistik dünyanın en doğusundaki devlet olmuştur.

Krallığın coğrafi olarak günümüzde Afganistan'ın kuzeyinde hüküm sürmüş krallık olarak bilinmektedir.