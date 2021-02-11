Mirziyoyev, düzenlediği toplantıda, ülkedeki vatandaşların aşılanması için hazırlıkların başlatılması gerektiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'na bir ay içinde ilk etapta aşılanacakların belirlenerek elektronik listesinin hazırlanması talimatını veren Mirziyoyev, aşılama süreci için ülke genelinde 3 bin aşı merkezinin oluşturulmasını, ayrıca uzak bölgelerde yaşayan halkın aşılanması için 800 mobil ekibin kurulmasını da istedi.

2021'in sonuna kadar 7 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor

Özbekistan Sıhhi Epidemiyolojik ve Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Batır Kurbanov, ülkede koronavirüse karşı aşılamanın mart ayında başlayacağına ve 2021'in sonuna kadar ülke ahalisinin yüzde 20’sine tekabül eden 7 milyon kişinin aşılanacağına dikkat çekerek, bu süreçte yaşlılar ve sağlık personeline öncelik verileceğini vurgulamıştı.

Uçak seferleri 1 Mart'a kadar kısıtlanmıştı

Son 24 saatte ülkede toplam vaka sayısı 66 artarak 79 bin 303’e, iyileşenlerin sayısı da 78 artarak 77 bin 726’ya ulaştı. COVID-19 tespit edilen 955 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, şimdiye kadar COVID-19 nedeniyle 622 kişi hayatını kaybetti.

Özbekistan’da,COVID-19'un mutasyonunun sıkça görüldüğü bazı ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişi ve bu ülkelerden Özbekistan'a uçak seferlerinin düzenlenmesine ilişkin 1 Mart'a kadar kısıtlamalar getirilmişti.