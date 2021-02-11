Salgın nedeniyle ülkeler, daha çok aşıya ulaşma çabası içindeyken, Japonya'nın milyonlarca doz Pfizer aşısını çöpe atacağı duyuruldu.

Açıklama Japonya Sağlık Bakanından geldi.

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, karara gerekçe olarak "şırıngaların yetersizliğini" gösterdi.

Şırınga şişenin dibine uzanamıyor

Verilen bilgiye göre, Pfizer aşıyı altışar dozluk şişelerde üretiyor. Ancak Japonya'daki şırıngalar şişenin dibinde kalan son dozu çekebilecek uzunlukta değil. Bu da her şişede bir dozun boşa gideceği anlamına geliyor.

Japonya Pfizer'den toplam 144 milyon doz aşı aldı. Bu durumda 24 milyon doz aşı kullanılamayacak.

Henüz aşılama programını başlatmayan Japonya'nın ilk aşıları 17 Şubat'ta yapması bekleniyor.

ABD ve AB'de de benzer sorun var

Uzmanlar benzer sorunların ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde de yaşandığını ifade ediyor.

Dünyanın büyük kısmının henüz aşıya uluşamadığı düşünüldüğünde Japonya'daki durum daha da önem kazanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü toplam nüfusu 2,5 milyarı bulan 130 ülkede aşılamanın henüz başlamadığını duyurmuştu.