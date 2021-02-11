Cambridge Üniversitesi, Bitcoin madencilerinin (bilgisayar ortamında coin üretiminde çalışanlar) yıllık elektrik tüketim miktarını araştırdı. Araştırmada rakamlar inanılmaz boyutlara ulaştı.

Cambridge araştırmacıları, Bitcoin’in yılda yaklaşık 121.36 terawatt-saat (TWh) tükettiğini ve para biriminin değeri düşmedikçe bu enerji ihtiyacının düşme ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.

Madencilerin harcadığı enerji Arjantin gibi pek çok ülkeyi geride bırakıyor.

Türkiye'deki yıllık elektrik tüketiminin de yüzde 40'ını geçiyor.

ABD'nin her zaman açık olan ancak etkin olmayan ev cihazlarının yıllık tüketimi kadar

Bitcoin madenciliğinin kullandığı enerjinin İngiltere'de 27 yıl boyunca kullanılan tüm su ısıtıcılar için güç sağlayabileceği belirtildi.

Bununla birlikte, ABD'de her yıl her zaman açık olan ancak etkin olmayan ev cihazları tarafından tüketilen elektrik miktarının tek başına tüm Bitcoin ağını bir yıl boyunca çalıştırabileceği öne sürüldü.

Değeri yükseldikçe aynı oranda enerji tüketimi de artıyor

Elektrikli otomobil firması Tesla'nın Bitcoin'e büyük yatırım yapma kararı, geçtiğimiz gün Bitcoin fiyatını 48 bin dolara taşıdı.

Fiyatın rekora koşmasıyla enerji tüketimi de aynı oranda katlandı.

Çevre kirliliğine dikkat çeken uzmanlar, bu artışa neden olan Tesla’nın sahibi Elon Musk’a tepki gösterdi.

Sistemleri 24 saat çalışıyor

Bitcoin üretimi yapan madenciler de sahip oldukları sistemleri günün 24 saati çalıştırıyorlar.

Fiyat hızla yükselirken madencilik sektörüne her gün yüzlerce yeni isim giriyor.

Tek çare Bitcoin fiyatının düşmesi

Büyük bir kesim tüketilen enerjinin çevre kirliliğine yol açtığını ve önlem alınması gerektiğini savunuyor.

Bilim insanlarından Michel Rauchs, enerji tüketiminin düşmesi için Bitcoin'in fiyatının görülmemiş seviyelerde düşmesi gerektiğini bunun da pek mümkün olmayabileceğini belirtiyor.

Kripto para sektörünün ünlü yazarlarından bir tanesi olan David Gerard, Bitcoin üretimi nedeniyle karbon salınım miktarlarında gözle görülür artış olduğunu ifade ediyor.

Yasak ya da vergi yaptırımı

Bitcoin madencilerine karbon vergisi uygulamayı öneriyor. Bazı ülkeler, Bitcoin madenciliğini yasaklayarak, söz konusu durumun önüne geçmeye çalışıyorlar.



