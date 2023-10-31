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Dünya
AA 31.10.2023 03:09

Güney Afrika'dan, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin soruşturulması çağrısı

Güney Afrika Cumhuriyeti, uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin soruşturulması ve bunlardan sorumlu tutulması çağrısından bulundu.

Güney Afrika'dan, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin soruşturulması çağrısı
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den beri 3 bin 257'den fazla Filistinli çocuğun öldürüldüğüne dikkat çekilerek, bu sayının 2019'dan bu yana dünyanın tüm çatışma bölgelerinde öldürülen yıllık çocuk sayısından fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, çocukların öldürülmesinin bir savaş suçu olduğu vurgulanarak, bu ölümlerden sorumlu kişilerin terör suçuyla yargılanması gerektiğinin altı çizildi.

İsrail'in "işgalci güç" olarak askeri yoldan kendini savunma hakkı bulunmadığına işaret açıklamada, "İsrail'in kendisini askeri yollarla savunma hakkı kavramı, bazıları tarafından hatalı bir şekilde bazıları tarafından ise kasıtlı olarak, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik hukuka aykırı güç kullanımını meşrulaştırmak için kullanıldı" ifadelerine yer verildi.

"Tüm ülkeler derhal harekete geçmelidir"

Açıklamada, "Mevcut durumda İsrail'in hukuka aykırı güç kullanmasını teşvik eden ve maddi olarak destekleyenlerin, uluslararası hukuk ihlallerine yardım ve yataklık etmeleri nedeniyle soruşturulması gerekiyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, acil ateşkes ve gıda, tıbbi malzeme ile yakıt sağlamak için derhal insani koridorun açılması çağrısında bulunan kararı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güney Afrika ayrıca BM'ye, sivil nüfusu daha fazla bombardımandan korumak için hızlı bir koruma gücü görevlendirmesi çağrısında bulunuyor. Uluslararası hukukla desteklenen kurallara dayalı bir sisteme gerçekten bağlı olan tüm ülkeler derhal harekete geçmelidir."

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