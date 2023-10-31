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Dünya
AA 31.10.2023 00:18

Nijerya'nın Abia eyaletinde 70'ten fazla ceset bulundu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyindeki Abia eyaletinde 70'ten fazla ceset bulundu.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 70'ten fazla ceset bulundu
[Fotograf: TRT Haber]

Vanguard gazetesinin haberine göre, Abia Valisi Alex Otti, yaptığı açıklamada, eyalette artan insan kaçırmalar nedeniyle Umunneochi bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik baskın düzenlendiğini belirtti.

Baskın sırasında şok edici keşifler yapıldığını kaydeden Otti, "Umunneochi bölgesindeki sığır pazarı çevresinde 48 saatten kısa bir süre içinde 50'den fazla çürümüş ceset ve 20'den fazla başsız kadın ve çocuk cesedi bulduk. Çok sayıda insan iskeleti de bulduk." dedi.

Otti, pazarın çevresinin, suçluların sığınağı haline gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, eyalette tam bir barış ve güvenlik sağlanana kadar silahlı çete üyeleriyle mücadeleyi sürdüreceğine söz verdi.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Abia eyaletinde son zamanlarda kaçırılma olaylarında artışa tanık olunuyor.

Bölgede, aralarında dini liderler, polis memurları ve diğer bölge sakinlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi kaçırıldı.

Kaçırılanlardan bazıları fidye ödendikten sonra serbest bırakılırken, bazılarının ise fidye ödenmesine rağmen nerede olduğu bilinmiyor.

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