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Dünya
AA 30.10.2023 22:58

Kosova, Sırp plakalı araçların "Kosova Cumhuriyeti" plakasıyla değiştirilmesi için ek süre tanıdı

Kosova hükümeti, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarının, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştirilmesi için 1 Aralık’a kadar ek süre tanıdığını duyurdu.

Kosova, Sırp plakalı araçların "Kosova Cumhuriyeti" plakasıyla değiştirilmesi için ek süre tanıdı

Kosova hükümetince yapılan açıklamaya göre, Sırbistan kurumları tarafından verilen ve Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarının, RKS plakalarıyla değiştirilmesi için 1 Aralık’a kadar ek süre tanındı.

Plaka sahiplerine süreç boyunca maddi kolaylıkların sağlanacağı vurgulanan açıklamada, “Bu değişiklik, son zamanlarda RKS plakalı araçların tesciline yönelik yüksek talep oluşması sonucu gerçekleşti.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, Sırp kurumlarınca verilen ve Kosova şehirlerini simgeleyen plakalı araçların, 1 Aralık’tan sonra RKS plakasına değişimi, Kosova’ya girişi ve ülke içerisinde dolaşımı mümkün olmayacak.

Yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğu tahmin ediliyor

2023'te RKS araç plakalarını alan Kosovalı Sırplara ait 10'dan fazla araç, park halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklanmıştı.

Kosovalı yetkililer, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan tarafından dağıtılan yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğunu tahmin ediyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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