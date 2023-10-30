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Dünya
AA 30.10.2023 22:41

Netanyahu: İsrail bir ateşkese razı olmayacak

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmasının "Hamas'a ve teröre teslim olmak anlamına geldiğini" savunan İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail bir ateşkese razı olmayacak. İsrail, kimin yanında yer aldığına bakmaksızın kazanana kadar bu savaşı sürdürecek." diye konuştu.

Netanyahu: İsrail bir ateşkese razı olmayacak
[Fotograf: Reuters]

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'ndeki bombardımanlarına ilişkin konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmasının "Hamas'a ve teröre teslim olmak anlamına geldiğini" savunan Netanyahu, "İsrail bir ateşkese razı olmayacak. İsrail, kimin yanında yer aldığına bakmaksızın kazanana kadar bu savaşı sürdürecek." diye konuştu.

Netanyahu, konuşmasında dini referanslar vererek, "İncil der ki: 'Savaşın zamanı vardır. Barışın da zamanı vardır.' Şimdi savaş zamanı." ifadesini kullandı.

İsrail halkının kendisine desteğinin düşmesi karşısında istifa edip etmeyeceği sorulan Netanyahu, "Tek yapmak istediğim Hamas'ı istifa ettirmek, onları İsrail tarihinin çöplüğüne göndereceğiz. Bu da tüm ülkenin ortak fikri. Ülkece, İsrail ordusunu, askerlerini, istihbaratını destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Netanyahu, kara saldırılarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "bir ihtimal doğurduğunu" savunarak, esirleri evlerine geri getirmek için çalıştıklarını söyledi.

İsrail'in saldırılarında "Gazze'deki Filistinli sivillerin öldürülmesinden" Hamas'ı sorumlu tutan Netanyahu, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıkladığı Gazze Şeridi'nin güneyine sivillerin gitmesine Hamas'ın izin vermediğini iddia etti.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Netanyahu Gazze
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