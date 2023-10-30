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Dünya
AA 30.10.2023 21:35

Netanyahu, Gazze’ye kara harekatının esirleri kurtarmak için “fırsat” olduğunu söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik kara harekatının Hamas’ın elindeki esirlerin kurtarılması için bir “fırsat” olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, Gazze’ye kara harekatının esirleri kurtarmak için “fırsat” olduğunu söyledi
[Fotograf: Reuters]

İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında konuşan Netanyahu, ordunun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, “Savaşın ortasındayız ve Hamas'ın askeri ve otoriter yeteneklerini yok etme yönünde net bir hedef belirledik ve bunu sistematik bir şekilde yapıyoruz.” dedi.

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Gazze’ye kara harekatının “zaman alacağını” ve “tuzaklar, zorluklar ile kayıplara” yol açacağını dile getiren İsrail Başbakanı, “Ama sonunda size tek bir şeyin sözünü veriyorum: Hamas yenilecek, yok edilecek ve farklı bir Gazze var olacak.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için de çabalarını sürdürdüklerini belirterek, “Kara harekatı onların serbest bırakılması için bir fırsat yaratıyor ve bunu kaçırmayacağız." diye konuştu.

Lübnan sınırındaki çatışmalara da değinen Netanyahu, Hizbullah'ın, İsrail'le savaşa girmesi durumunda "hayatının hatasını yapacağını" savunarak, "Hayal bile edemeyeceğiniz bir darbe alacaksınız." dedi.

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Netanyahu, ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye gitmeleri yönündeki İsrail’in uyarısını yineleyerek, güneyde "güvenli bölgeler" olduğunu iddia etti.

Hamas, 7 Ekim'de Gazze Şeridi’nden saldırı düzenlediği İsrail’in sınır bölgelerinde, aralarında asker ve polislerin de bulunduğu en az 239 İsrailliyi esir almıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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