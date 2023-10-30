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Dünya
AA 30.10.2023 21:17

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Endonezya Hastanesinin bitişiğini vurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin yakın çevresini vurduğunu ve hastanenin zarar gördüğünü duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Endonezya Hastanesinin bitişiğini vurdu
[Temsili fotoğraf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"İsrail, Endonezya Hastanesinin bitişiğini vurdu" diyen Kudra, saldırıda hastanede ciddi hasarın meydana geldiğini belirtti.

Kudra, İsrail saldırısının "yüzlerce yaralının, hastanın, sağlık personelinin, gazetecinin ve binlerce yerinden edilmiş insanın hayatını tehlikeye attığını" kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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