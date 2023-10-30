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Dünya
AA 30.10.2023 21:15

İsrail hava yolu şirketi, Güney Asya uçuşlarında Suudi Arabistan ve Umman sahasını kullanmayacak

İsrail'in resmi hava yolu şirketi El Al’ın “güvenlik endişeleri” nedeniyle Suudi Arabistan ve Umman hava sahasını kullanmayı bıraktığı duyuruldu.

İsrail hava yolu şirketi, Güney Asya uçuşlarında Suudi Arabistan ve Umman sahasını kullanmayacak
[Fotograf: Reuters]

İsrail basınında çıkan haberlere göre, şirketi, Güney Asya’ya yaptığı uçuşlarda, Suudi Arabistan ve Umman hava sahasını kullanmaktan vazgeçti.

Bu kararın “güvenlik endişesi” nedeniyle alındığı aktarılan haberde, bu gelişmenin ardından Tel Aviv’den Tayland’ın başkenti Bangkok’a uçuşların 8,5 yerine 11,5 saate çıktığına dikkati çekildi.

Haberde, bu kararın geçici olarak alınmış olabileceği ifadesine yer verildi.

İsrail yönetimi, şubat ayında Suudi Arabistan'ın ardından Umman'ın da hava sahasını İsrail hava yolları şirketlerine açtığını duyurmuştu.

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