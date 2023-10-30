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Dünya
AA 30.10.2023 21:44

BM: Gazze'de hastanelerin korunması gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de hastanelerin bombalanmasına karşı olduğunu belirterek, hastanelerin korunması gerektiğini ifade etti.

BM: Gazze'de hastanelerin korunması gerekiyor
[Fotograf: AA]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "Sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere hafta sonu Gazze'de Kudüs, Şifa ve Endonezya hastaneleri vuruldu. Biraz önce de Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin hedef alındığı haberi geldi. BM Genel Sekreteri'nin hastanelerin bombalanmasına tepkisi nedir?" sorusuna cevaben Dujarric, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un çatışma bölgesinde hastanelerin boşaltılmasının hastalara zarar vermeden gerçekleşmesinin mümkün olmadığını açıkladığını, Genel Sekreter'in de bu sözlerin arkasında olduğunu kaydetti.

"Genel Sekreter hastanelerin vurulmasına karşı. Hastanelerin korunması gerekiyor." diyen Dujarric, hastanelerin çatışma için kullanılamayacağını, hastanelerdeki kişilerin korunması gerektiğini ifade etti.

İsrail, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı
İsrail, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı

Dujarric, BM'nin insani ateşkes çağrısını sürdüreceğini ve bu yönde çaba sarf etmeye devam edeceğini vurguladı.

Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombaladığını ağır hasara yol açtığını bildirmişti.

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