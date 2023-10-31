Yurt dışında Cumhuriyetin 100. yılı resepsiyonu

Dünyanın dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı konuklarla paylaşıldı.

Avusturya

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Hatun Demirer ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Levent Eler'in ev sahipliğinde Viyana'daki Lihtenştayn Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte Antakya Medeniyetler Korosu'nun sahne aldı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Günay Babadoğan Ertan ve Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert'in yanı sıra birçok uluslararası kuruluşun yöneticisi ve diplomatik misyon temsilcisi ile Türk vatandaşları katıldı.

Resepsiyonda, Avusturya hükümetini temsilen ise Avusturya Çalışma ve Ekonomi Bakanı Martin Kocher yer aldı.

Fransa

Fransa'nın başkenti Paris'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle, Paris Büyükelçiliği tarafından resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Kerem Alkin ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Paris Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, UNESCO Yürütme Kurulu Başkanı Tamara Rastovac Siamashvili, Fransa Dışişleri Bakanlığında Avrupa Birliği Genel Müdürü David Cvach, Fransa'da Ulusal Meclis Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı ve milletvekili Guillaume Garot, OECD bünyesindeki farklı ülkelerin daimi temsilcileri ve Türk dernek ve kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kiev

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğince resepsiyon düzenlendi.

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği ülkenin başkenti Kiev'de bir otelde gerçekleşen programa, çok sayıda siyasetçi, diplomat, Ukrayna'daki Türk kurumların temsilcileri, iş adamları, Müslüman din adamları ve diğer davetliler katıldı.

Davetliler alana yerleştirilen Türkiye haritası üzerine dilek ve kutlama mesajlarını yazdılar.

Almanya

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenledi.

Resepsiyonda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Resepsiyon kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) tarafından Berlin Filarmoni Orkestrası salonunda "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı konseri" verildi.

Arnavutluk

Arnavutluk'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğince, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arnavutluk Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Adalet Bakanı Ulsi Manja, Turizm ve Çevre Bakanı Mirela Kumbaro, Kültür Bakanı Elva Margariti, Arnavutluk Meclisi milletvekilleri, farklı ülkelerin büyükelçileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon kapsamında, Arnavut ve Türk bestecilerin katılımıyla Arnavutluk Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu Senfoni Orkestrası'nın performansı icra edildi.

Batı Trakya

Batı Trakya'da, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle Yatsı köyde, yaklaşık 3 bin soydaşın katılımıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

Gelen misafirleri Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ve eşi İlayda Ünal karşıladı.

Resepsiyona, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif te katıldı.

Kırgızistan

Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü resepsiyonla kutlandı.

Kırgızistan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü yoğun katılımlı resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla bir restoranda resepsiyon düzenlendi.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in Mostar kentinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenledi.

Bosna Hersek'in Mostar kentinde düzenlenen resepsiyona çok sayıda yetkili, Başkonsolosluk çalışanı ve davetli katıldı.

Belarus

Belarus'un başkenti Minsk'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan'ın ev sahipliğinde Cumhuriyet Sarayı'ndaki resepsiyona, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Belaruslu yetkililer, Minsk'te görev yapan diplomatlar ve Belarus'ta yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Resepsiyon, Türk ve Belaruslu gençler tarafından ilgi gördü.

Bulgaristan

Bulgaristan’da Cumhuriyetin 100. yılı resepsiyonla kutlandı

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Sofya’da bir otelde düzenlenen, İstiklal Marşı ve Bulgaristan ulusal marşının okunması ile başlayan törende konuşan Büyükelçi Sekizkök, "Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile mutluyuz, gururluyuz ve geleceğinden umutluyuz" dedi.

Pakistan

Pakistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı’nın ev sahipliğinde, başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Pakistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Vatikan

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus arasındaki karşılıklı temasları sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli bir ivmelenme yaşandığını söyledi.

Büyükelçi Ulutaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Roma'daki Parco dei Principi Oteli'nde bir resepsiyon verdi. Ulutaş, konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Resepsiyona, Vatikan Devletler ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanlığı) İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Monsenyör Miroslaw Stanislaw Wachowski, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Ilgar Muhtarov, Avustralya'nın Vatikan Büyükelçisi Chiara Porro ve KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Davulcu’nun aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı video olarak gösterildi.

Güney Sudan

Türkiye'nin Juba Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Türkiye’nin Juba Büyükelçisi Erdem Mutaf’ın ev sahipliği yaptığı resepsiyona Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. James Wani Igga, Meclis Başkanı Jemma Nunu Kumba, İçişleri Bakanı Angelina Teny, Çalışma Bakanı James Hoth Mai, Cumhurbaşkanı Kıdemli Danışmanı General Juuk Manyang, Orta Ekvatorya Eyaleti Sanayi Bakanı John Mading Santo, BM Türk Polis Kontenjanı, yabancı diplomatlar ve Türk vatandaşları katıldı.

Hollanda

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğunca, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Rotterdam kentindeki de Schiecentrale Events salonunda düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Amsterdam ve Deventer başkonsolosları, Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Rotterdam Polis Şefi Fred Westerbeke ve ekibi, Hollandalı siyasetçiler, Hollanda'nın Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Hollanda Milli Marşı ile başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu 100. yıl mesajının sinevizyon gösterimi sunuldu.

Ekvador

Ekvador'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğince etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı vesilesiyle başkentin tarihi merkezindeki ihtişamlı Yaku Su Müzesi’nde resepsiyon yapıldı.

Resepsiyona, üst düzey hükümet temsilcileri, burada görevli büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri, Türk ve Azererbaycan vatandaşların yanı sıra iş ve sanat çevresinden yaklaşık 300 kişilik bir davetli topluluğu katıldı.

Çekya

Çekya'nın başkenti Prag'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğince, Rudolfinum konser salonunda düzenlenen etkinliğe, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, eski Çekya Başbakanlarından Andrej Babis, Petr Necas ve Mirek Topolanek, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve çok sayıda davetli katıldı.

Brüksel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Belçika'nın başkenti Brüksel'de kutlandı.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal'ın ev sahipliğinde Bozar Güzel Sanatlar Merkezi'nde program düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, birçok ülkenin büyükelçileri ve diplomatları, askeri temsilciler ile Belçika'da yaşayan çok sayıda Türk katıldı.

İki ülke milli marşlarının çalındığı programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı.