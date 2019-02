Papaz Alph Lukau'nun açık bir tabutun içinde hareketsiz yatan bir adama "diril" diye bağırarak karnına dokunduğu ve ardından adamın doğrulduğu görülüyor.

Papaz Lukau'nun kilise önünde yaptığı gösteri çevredekiler tarafından tezahüratla karşılanıyor.

While Pastor Alph Lukau is busy talking, I encourage to concentrate on the mouth of the guy in the coffin then you will decide if he was dead or not.



Maybe this guy can bring back the like of Nelson Mandela, Hector Peterson, Hugh Masekela, Steve Biko, OR Tambo and others. pic.twitter.com/lFoNsM0grO