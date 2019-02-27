Papaz Alph Lukau'nun açık bir tabutun içinde hareketsiz yatan bir adama "diril" diye bağırarak karnına dokunduğu ve ardından adamın doğrulduğu görülüyor.

Papaz Lukau'nun kilise önünde yaptığı gösteri çevredekiler tarafından tezahüratla karşılanıyor.

While Pastor Alph Lukau is busy talking, I encourage to concentrate on the mouth of the guy in the coffin then you will decide if he was dead or not.



Maybe this guy can bring back the like of Nelson Mandela, Hector Peterson, Hugh Masekela, Steve Biko, OR Tambo and others. pic.twitter.com/lFoNsM0grO — Chief Erican (@EricanSA) 25 Şubat 2019

Yetkililer ulusal televizyona "Mucize diye bir şey yoktur. Bunlar insanlarımızın umutsuzluğunu paraya çevirmeye çalışanlar tarafından uydurulan şeyler" açıklaması yapmak zorunda kaldı.

Güney Afrika'da yayın yapan Times Live'de yer alan habere göre TV yazarlığı da yapan papaz 12 kişilik bir jet sahibi.

Bir Range Rover, bir Bentley, bir Lamborghini, bir Rolls Royce, bir Ferrari ve üç tekerlekli özel bir bisikleti de bulunuyor.

Güney Afrika'da 3 yıl önce de kendini peygamber ilan eden bir papaz, HIV ve kanseri de tedavi ettiğini savunduğu bir bölcek ilacını cemaatindekilerin yüzüne sıkmış ve ardından ceza almıştı.

Kaynak: BBC, Times Live