Fransız spor mağazası Decathlon, Müslüman kadınlar için ürettiği spor başörtüsü nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bazı bakanlarının öfkesiyle karşı karşıya.

Firma, bazı politikacıların boykot tehdidinin ardından, Fransa'daki mağazalarında spor başörtüsü satışı planını iptal etti.

Decathlon'un spor başörtülerinin halihazırda Fas'ta satılmasına rağmen, sosyal medyada büyüyen tartışmalar nedeniyle firma, şu anda spor başörtüsünün Fransa'da satışının olmayacağını duyurdu.

Firmanın sözcüsü kararla ilgili olarak RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "Bu ürünü Fransa'da satışa sunmama kararı aldık." dedi.

Fransız spor mağazası ayrıca, satış noktalarındaki bazı çalışanlarının hakaret ve hatta fiziki tehdide maruz kaldığını da duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un parti sözcüsü olan Aurore Bergé ise boykot kararını savunarak, "Değerlerimize karşı gelen bir markaya, ne kadın ne de bir vatandaş olarak artık güvenemem." dedi.

Kaynak: The Guardian, BBC