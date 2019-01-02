Avrupa'da ırkçı saldırılar ve İslam karşıtı hareketler 2019'un hemen başında yine gündemde.

Pazartesi günü Almanya’da bir camiye yapılan saldırının ardından bu kez İsveç’in Malmö kentindeki Mahmud Camii İslamofobik saldırıya maruz kaldı.

Cami silahlı saldırganlar tarafından hedef alındı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak camide maddi hasar oluştu.

İsveç polisi konuyla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise saldırıyı kınayarak, “Avrupa’da yükselen yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadelenin önemi ve aciliyeti anlaşılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Fransa Devlet Nişanına İslam karşıtı bir yazar da aday gösterildi

Avrupa'da İslam karşıtı bir hareket de Fransa'dan geldi.

Fransa'nın en yüksek onur ödülü olan Fransa Devlet Nişanı verilecek kişiler arasında İslam karşıtlığı ile bilinen yazar Michel Houellebecq'in de olması büyük tepki çekti.

Houellebecq, 2002 yılında ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla halk arasında nefreti körüklemekten yargılanmış ancak suçsuz bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber