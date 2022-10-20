Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Bakanı Mondli Gungubele, bugünkü kabine toplantısının ardından su sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunarak yüksek sıcaklıklar ve artan talep nedeniyle Gauteng eyaletindeki barajlardaki rezervin tükenmekte olduğunu bildirdi.

Bakan Gungubele, bu nedenle, başta Johannesburg ve Pretorya olmak üzere eyaletin çeşitli bölgelerinde son haftalarda su kesintileri uygulandığını, "kaçınılmaz" olarak değerlendirdiği bu kısıtlamaların su teminini güvence altına almayı amaçladığını ve durum düzelene kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

Su kısıtlamaları 9 ay sürebilir

Su ve Sanitasyon Bakanı Senzo Mchunu da açıklamasında, bu hafta Johannesburg ve Pretorya bölgesinde su tedarikinde bir artış sağlanacağı taahhüt etti.

Mchunu, su kullanımı ve yönetimine dair daha kalıcı çözümler aradıklarını belirterek kısıtlamaların 9 ay sürebileceği uyarısında bulundu.

Kış aylarının genellikle yağışsız geçtiği bölgede, normal şartlar altında ekimden marta kadar günlük düzenli yağışlar gözlenirken bu sene yağışların başlamasında gecikme söz konusu.

Yüzde 30'luk kısıtlama

Bununla birlikte Güney Afrika'da havalar ısınırken bölgede su talebinde de artış yaşanıyor. Hükümetin resmi haber sitesi SA News'e göre 11 milyondan fazla insana su tedarik eden Rand Su İdaresi, su talebinin, arzı geçmesinin ardından ekim başından itibaren su tedarikinde yüzde 30 kısıtlamaya gitti.

Johannesburg Su İdaresine göre ise kent sakinleri halihazırda dünya ortalamasının neredeyse iki katı oranında su tüketiyor. İdare, kentin bazı bölgelerinde normal tedarik hacminin yüzde 50'si ile su tedarik ediyor.

Öte yandan, suların tekrar tam kapasiteyle pompalanmaya başlandığı yerlerde borularda yaşanan patlamalar, önemli miktarda sızıntı ve kayıplara neden oluyor.

Uzmanlar, Johannesburg'un yaklaşık 1200 kilometreyi bulan su dağıtım altyapısının oldukça eskimiş olduğu uyarısında bulunuyor. Yaşanan sorun ise bir su krizi olarak değerlendiriliyor.