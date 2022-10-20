Ulusal basındaki haberlere göre, Sabri, Filistinli yazılımcının başkent Kuala Lumpur'da kaçırılmasının arkasında Mossad'ın olduğu yönündeki iddiaların üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi, polis teşkilatı ve ilgili güvenlik birimlerinin yetkilileriyle görüşeceğini söyledi.

İsmail Sabri, kamuoyunda tartışmalara neden olan kaçırılma olayı hakkında, kendisine tam olarak bilgi verilmediğini, önce güvenlik ve kolluk kuvvetlerine danışması gerektiğini belirtti.

Başbakan, “Polis Teşkilatı Genel Müfettişi, Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Direktörü ve ilgili tüm kurumlarla görüşene kadar bekleyin, raporu alacağım." dedi.

Malezya ulusal güvenliğinin bozulmadan yerli yerinde durduğunun altını çizen Sabri, alarm durumuna geçmek için bir neden olmaması gerektiğini ifade etti.

İsmail Sabri, söz konusu görüşmenin hangi tarihte gerçekleştirileceğine dair detay paylaşmadı.

Başka hedefler de olabilir

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Malezya'da 6 Filistinli hedefi daha gözetlediği bildirilmişti.

New Straits Times'ın haberinde, geçen ay başkent Kuala Lumpur'da bir Filistinli yazılımcının kaçırılmasının arkasında Mossad'ın olduğu iddiasının gölgesinde bir sonraki uygun fırsatta bu teşkilatın ajanlarının hedeflerine tekrar saldırabileceği belirtilmişti.

Mossad'ın öncülük ettiği misyon, dünya genelindeki belirli hedefleri infaz ederek ortadan kaldırmayı ve Hamas'ın Filistin için umut veren bilim insanları ve mühendislerini yurt dışına gönderme programını sabote etmeyi amaçlıyor.

Mossad, bu hedeflerin, Malezya dahil olmak üzere, İsrail devletiyle savaşmak maksadıyla teknoloji ve silah konusunda bilgi toplamak için yurt dışında bulunduklarına inanıyor.

New Straits Times'a konuşan kaynaklar, Mossad'ın gözünü Malezya'da yaşayan en az 6 Filistinliye diktiğine inandıklarını söylemişti.

Mossad'ın radarında olabileceği ifade edilen kişilerin birçoğunun üniversitelerde mühendislik de dahil olmak üzere ders veren akademisyenlerden oluştuğu belirtiliyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'nın İsrail ile diplomatik bağı bulunmuyor ancak Filistin meselesini güçlü bir şekilde destekliyor.

Sözde hedeflerin listesi paylaşıldı

İsrail'in propaganda sitelerinden birinde, Malezya bayrağının üzerinde ülkede yaşayan sözde hedeflerin bir listesi paylaşılmıştı. Bu listede ismi bulunan Filistinlilerin Mossad'ın radarında oldukları, kaçırılmaları veya öldürülmelerinin an meselesi olabileceği ifade edilmişti.

Listede ismi bulunan Filistinlilerin profillerine dair bilgiler, günlük rutinleri, güncel fotoğrafları, evli iseler eşleri ve çocuklarının isimleri ile araçlarının fotoğraflarının da sitede yer aldığı iddia edilmişti.

Mossad'ın ülkedeki ağına 35 yaşlarında Malezyalı bir kadının liderlik ettiği öne sürülmüştü.

New Straits Times'ın haberinde, söz konusu kadının 2018'de bir Mossad ajanı tarafından işe alındığı ve teşkilatça özel eğitimden geçirildiği iddia edilmişti.

Malezyalı kadının işe alındığı 2018, Mossad ajanları tarafından öldürüldüğü öne sürülen Filistinli mühendis ve Hamas üyesi 35 yaşındaki Fadi el-Batş'ın vurulduğu yıla denk geliyor.

Öte yandan, kadının geçen ay Kuala Lumpur'da Filistinli yazılımcının kaçırılması için gözetleme ekibi kurduğu ve Mossad için çalışan Malezyalı erkeklerin kendisine bağlı olduğu belirtilmişti.

Söz konusu kadının daha sonra "casusluk sanatında" uzmanlaşması için Avrupa da dahil olmak üzere yurt dışına eğitime gönderildiği ve kendisine 120 bin ringgit (25 bin 412 dolar) verildiği ifade edilmişti.

Olay

New Straits Times'ın haberine göre Mossad ajanları, 4 Malezyalıyı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı'yla bağlantılı olduklarına inandıkları 2 Filistinliyi bulup kaçırmaları için görevlendirmişti.

28 Eylül'de yaşanan olayda, Mossad'a çalışan Malezyalılar, yazılımcı Filistinlilerin aracını durdurarak bir kişiyi kaçırmış, araçtaki diğer kişi Dang Wangi Polis Karakolu'na ihbarda bulunmuştu.

Kaçırılan Filistinli, bölgedeki bir dağ evine getirilerek 24 saat boyunca Malezyalılarca dövülerek sorgulanmıştı. Bu arada polis, saldırganların Filistinliyi tuttuğu dağ evine ulaşmış ve yaptığı baskınla bu kişiyi kurtarmıştı.

Al Jazeera Arapça kanalının aktardığı bilgilere göre, Mossad, bu operasyonu yürütmek için Avrupa'da eğittiği Malezyalı elemanlarını kullandı ve ülkedeki Filistinlileri takip etmek için en az 11 Malezyalıyı görevlendirdi.

Malezya'da yaşayan Filistinli mühendis Fadi el-Batş, 21 Nisan 2018'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İnsansız hava araçları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Batş'ın öldürülmesinin arkasında Mossad'ın olduğu iddia edilmişti.