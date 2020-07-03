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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 8 bin 728 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 8 bin 728 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi, 95 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı 168 bin 61'e yükseldi.
Bugüne kadar toplam 1 milyon 706 bin 127 test yapıldı.
Son 24 saatte 95 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 749 oldu.
COVID-19 vakalarından 76 bin 25'i iyileşti.
En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla COVID-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: Güney Afrika Cumhuriyeti koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 03:23
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