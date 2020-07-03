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Peru'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bin 45'e yükseldi.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 185 kişi hayatını kaybetti.
Böylece ülke genelinde COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 bin 45'e çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 527 artarak 292 bin 4'e ulaştı.
Sağlığına kavuşanların sayısı da 182 bin 97 oldu.
Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: Peru koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 03:14
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