Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, Libya sahil güvenlik ekiplerinin aralarında 12 kadın 20 çocuğun bulunduğu 102 düzensiz göçmeni denizden aldığı bildirildi.

IOM kendilerine bağlı ekiplerin göçmenlerin denizden karaya indirildikleri sırada orada hazır bulunduğunu ve gerekli yardım ve tıbbi desteği sunduğunu belirtti.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin kimlikleri, uyrukları ve yakalandıkları bölgeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ülkelerindeki savaş veya ekonomik sıkıntılar nedeniyle Avrupa'ya göç etmek isteyen çoğu Afrikalı binlerce kişi yaşanan istikrarsızlık nedeniyle Libya'yı geçiş noktası olarak kullanıyor.