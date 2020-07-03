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Kolombiya'da bir gündeki en yüksek ölüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 171 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgının başlangıcından bu yana "bir gündeki en fazla ölüm ve vaka" yaşandı.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 171 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 641'e yükseldi.
Söz konusu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana "bir gündeki en fazla ölüm ve vaka" olarak kayda geçti.
Vaka sayısının 4 bin 101 artarak 106 bin 110'a çıktığı ülkede, toplam 44 bin 531 kişi iyileşti.
Kolombiya'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Kolombiya covid 19 koronavirüsSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 02:35
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